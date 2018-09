Strženou lávku nahradil v Nymburce přívoz

Město platí za přívoz měsíčně zhruba 200 tisíc korun. Nástupní mola pro přívoz jsou na místech, kde stála stržená lávka.

Přívoz zajišťuje loď Blanice. V pracovní dny bude jezdit od 7:00 do 19:00. V sobotu od 8:00 do 19:00 a v neděli od 10:00 do 19:00. V sobotu 1. září mimořádně jezdí kvůli nymburskému posvícení až do 21:00. Cesta na druhý břeh trvá necelých pět minut.