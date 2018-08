Požár lesa mezi Pňovany a Stříbrem je pod kontrolou, hasiči místo dál prolévají vodou

Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň pohotovosti. Ohniska hasil policejní vrtulník s vakem na vodu i letadlo hasičské letecké služby. Oheň postupoval od lesa za nádražím v Pňovanech směrem na Stříbro. Vzplála smrková monokultura. Nešlo o takzvaný korunový požár, ale přízemní do 30 centimetrů; shořela tedy hrabanka a podrost.

Trakce na železnici bude znovu zapojena do osmé hodiny večerní a vlaky z Plzně na Cheb a do Německa se po téměř šesti hodinách znovu rozjedou.

Kvůli leteckému hašení byla v místě vypnutá elektrická trakce na hlavní trati z Plzně na Cheb a do Německa. Mezi stanicemi Stříbro a Plzeň byla zavedena náhradní autobusová doprava, odpolední pendolino muselo jet přes Ústí nad Labem a mělo přes hodinu zpoždění.

Hasiči stále prolévají místa proudy vody do co největší hloubky, aby zabránili vzniku takzvaného kořenového požáru. „Dlouhou dobu se to tu bude muset hlídat a kontrolovat ve spolupráci s majitelem lesa. Délku dohledu stanoví velitel zásahu,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Oheň byl nahlášen před druhou hodinou odpolední. Na místo přijížděly stále další profesionální a dobrovolné jednotky z Plzně, Tachovska a severu Plzeňska. O půl sedmé jich bylo ještě 32, což znamená skoro 130 hasičů na místě. K ohňům jezdily velkoobjemové cisterny až z více než 30 kilometrů vzdálené Plzně a Tachova.

„Jednotky už se začínají z místa vracet. Počet těch, které zůstanou, bude upřesněn po brífinku,“ hlásil v podvečer Poncar.

Už od neděle platí v celém Česku výstraha před nebezpečím vzniku požárů, a to až do odvolání. Horké a suché počasí totiž stále pokračuje. Kvůli tomu také v Česku nadále přetrvává extrémní sucho. V prvních dvou srpnových týdnech nedosahovaly srážky ani třetiny hodnot, které jsou pro toto období obvyklé.