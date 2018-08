Požár zničil halu v průmyslovém areálu v Příbrami, hasiči ho večer dostali pod kontrolu

Hořet začalo v hale, kde výrobce skladuje pryskyřici používanou při výrobě van. Podle starosty Vařeky, který v minulosti působil v představenstvu Ravaku, vzplál stroj na stříkání van polyuretanem. Podle velitele zásahu Tomáše Horváta pravděpodobně šlo o technickou závadu na stroji.

Hasiči se nedokázali dostat dovnitř, budovu tedy hasí zvenku z výškové techniky. Večer jim práci zkomplikovalo zhroucení střechy. Přesto dokázali oheň dostat pod kontrolu, dohašovat jej však budou až do rána.

„Požár jsme chytli na požárním předělu, aby se dále nešířil. Zasažena je celá hala, kde vznikl požár, a uchránili jsme celou administrativní halu,“ ujistil Tomáš Horvát. Do Příbrami se během zásahu sjelo šestnáct hasičských jednotek, z toho pět profesionálních.

Když ve výrobní hale začalo hořet, bylo uvnitř sedm nebo osm zaměstnanců firmy. Podařilo se je všechny evakuovat. „Nikdo nebyl zraněn,“ řekla mluvčí Ravaku Jana Šlefrová.

Poté, co požár vypukl, přijela do Příbrami chemická laboratoř hasičů z Kamenice, nenaměřila ale žádné škodliviny unikající do ovzduší. Z místa tedy odjela, místní se nemusejí bát větrat. Dým byl ovšem zprvu velmi hustý a stoupal vysoko nad areál firmy.