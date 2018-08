Prezidentský vlak objede v srpnu Čechy, na páru ale musí zapomenout

O 21 let novější je vůz Aza 80 známý spíše jako Masarykův salonní vůz. Vznikl u příležitosti osmdesátých narozenin Tomáše Garriguea Masaryka a svým komfortem ohromí i dnes. „Salon rozdělil vůz na pánskou a dámskou část, pánskou část úvodem tvořil prezidentský apartmán,“ ozřejmil uspořádání vagonu správce sbírek Železničního muzea Českých drah František Kaplan.

Třetí prezidentský vůz vznikl v roce 1968 a oproti svým předchůdcům využívá mnoho typizovaných součástí, takže na první pohled ve srovnání se staršími salonními vozy tolik nevyniká. Nejprve ho používal Ludvík Svoboda, později byl k dispozici i jeho nástupci Gustávu Husákovi. Je to jediný prezidentský salonní vůz, do kterého je možné vstoupit, ostatní lze obdivovat pouze zvenku a do interiéru nahlížet okny.

Soupravu doplňuje ještě zrekonstruovaný meziválečný čtyřnápravový osobní vůz přezdívaný „pancéřák“ s expozicí věnovanou prezidentským cestám po Československu i Evropě.