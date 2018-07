V Babiččině údolí padají skály. Jejich úpravy uzavřely část turistické stezky

„Když za to vezmeme, jde to samo dolů. Po celém svahu by se mělo sundat zhruba sedm set padesát kubíků skály,“ popisuje vedoucí výškových prací Vlastimil Bláha situaci na skalním masivu nad slavným Babiččiným údolím. Ten je třicet metrů vysoký a čtyři sta metrů dlouhý.

Do údolí ročně zamíří na 350 tisíc návštěvníků. Na zavřenou cestu narazí pěší a cyklisté, mohou ji však obejít. „Nebezpečí je dost velké, jelikož místy je ta skála dost blízko a vysoko nad tou cestou, to znamená, že v momentě, kdy se tam něco uvolní, tak vám to bude padat přímo na hlavu,“ vysvětluje Bláha.

Opuková skála je nestabilní už dlouho a v poslední době začalo padajících kamenů přibývat. Turisté si prasklin všímali už v červnu. „Chodíme, ale máme trošku strach, máme vždycky s sebou telefon, kdyby náhodou něco,“ říkala tehdy turistka Jarmila Lánská. Údolí se naposledy uzavřelo v březnu 2017 kvůli opravám Rudolfova mlýna.