Sázava je v nejatraktivnějším úseku vyschlá, vodáci neproplují. Raději míří na Ohři

„Jezdím sem dvacet let a tak málo vody jsem tady v životě neviděl. Ještě že to pivo teče,“ zhodnotil jeden z vodáků průtok vody v Sázavě. Řeka je z Týnce do Pikovic nesjízdná, vodáci mohou vyplout jedině z Kácova. Tam ovšem bude o prodlouženém víkendu zřejmě obzvláště plno.

Nesjízdnost Sázavy a některých dalších řek přilákala o to více lidí na Ohři. Zatímco na střední Sázavě nebo na Vltavě očekávají půjčovny a provozovatelé kempu největší nával o svátcích, na západě Čech již nyní padl historický rekord v návštěvnosti z roku 2009.