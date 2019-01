Lávka přes řeku Moravu v Kroměříži zůstává dál uzavřená. Má poškozená nosná lana

Lávka v Kroměříži je uzavřená od poloviny prosince loňského roku. Starosta města nařídil její kontrolu poté, co se v Praze-Troji zřítila lávka postavená podobným způsobem. Vzhledem k uzavření lávky musejí teď chodci využívat most Karla Rajnocha, který je od ní vzdálen zhruba půl kilometru. „Bohužel, lávka není ve stavu, který by umožňoval její otevření, aniž by nebyla ohrožena bezpečnost občanů,“ řekl starosta Jaroslav Němec (nez.).