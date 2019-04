Horní Benešov se konečně dočká obchvatu

Nový obchvat by měl vyrůst v roce 2012. Obyvatelům Horního Benešova by měl přinést úlevu. Okolo domů jim totiž denně projedou desítky nákladních aut do místní průmyslové zóny a na skládku nebezpečných odpadů. Lidé v některých lokalitách jsou doslova zoufalí.

Kvůli těžbě se v sedmdesátých letech minulého století propadla železniční trať, která vedla do Opavy. Stát teď bude zrušenou železnici kompenzovat právě obchvatem. „Jako náhradu za tuto zrušenou trať nám meziresortní komise schválila vybudování obchvatu, tak aby se ulevilo ulici Svobody a Leskovské, po které jezdí velké množství kamionů,“ potvrdil starosta Horního Benešova Jaroslav Žerotínský.

Obchvat za zhruba sto milionů korun bude měřit asi dva kilometry a spojí cestu č. 11 z Opavy do Bruntálu s cestou na Leskovec a Slezskou Hartu. „Na tento projekt, který se týká silničního obchvatu, bude výběrové řízení do konce března,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva financí Jakub Haas.

Jedním z projektů, který komise Hornímu Benešovu schválila, je také zasíťování pozemků v lokalitě Šibeník. V budoucnu tady vyroste 34 rodinných domů včetně dvou bytových. „Rodinné domky už máme připravené i projekčně, takže teď ministerstvo financí bude vyhlašovat výběrové řízení už té samotné realizace,“ řekla projektová manažerka městského úřadu Michaela Sládková Ploštinová.

Stát vyhradil pro těžbou zničená území v Moravskoslezském kraji dvacet miliard korun. Dvě miliardy jsou už vyčerpány a na projekty za další dvě miliardy jsou podepsány smlouvy.