Praha souhlasila se severovýchodní částí okruhu. Navrhla zmírnit dopady stavby

Celkové řešení stavby podle dokumentu i přes některá doplnění ze strany ŘSD „nevytváří dostatečný předpoklad lepšího a komplexního začlenění stavby do krajiny“. Vedení města doporučuje zapracovat do záměru výsledky studie, kterou si ŘSD nechalo vypracovat a která navrhla například zřízení lesoparku mezi dálnicí a zástavbou v Suchdole, prodloužení několika tunelů či lepší začlenění mimoúrovňové křižovatky v Březiněvsi do krajiny.

Nad rámec studie magistrát doporučil například v maximální míře zakrýt zbývající otevřené části mimoúrovňové křižovatky Rybářka u Vltavy a prověřit vedení přivaděče do stejnojmenného tunelu tak, aby byl co nejdále od obytné zástavby. Město požaduje také uspořádání architektonické soutěže na přilehlý most přes řeku. „Tato soutěž, popřípadě zapojení vybraného týmu, musí být rozšířeno i na rozsáhlou estakádu, respektive Drahaňský most, který bude mít rovněž významný prostorový dopad na krajinu,“ stojí v dokumentu. ŘSD již v červnu oznámilo, že soutěž na most vypíše do konce roku.

Praha se obává vlivu na přírodu v okolí okruhu

Dále by ŘSD mělo podle magistrátu v době stavby minimalizovat dopady stavby a plánované hromadění vytěžené zeminy u přírodně cenné Drahaňské rokle, zásadní je i omezení hluku v oblasti přírodního parku Draháň – Troja. „Další projekční přípravné práce musí kromě jiného předejít vzniku hlukového zatížení dané rekreačně silně využívané lokality a minimalizovat pohledové a fyzické bariéry,“ stojí v dokumentu.

Podle magistrátu je také důležité ve spolupráci s městem a Středočeským krajem paralelně s přípravou okruhu pracovat i na navazujících stavbách, jako je přeložka silnice II/240, která má propojit dálnice D7 a D8, železnice na letiště, zklidnění Kamýcké ulice nebo obchvaty Dolních Chaber a Březiněvsi. Magistrát také požaduje, aby stát při přípravě projektu řešil i cyklodopravu.