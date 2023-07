Z Karlína do Holešovic přes Štvanici. Praha má novou lávku pro pěší a cyklisty

Na holešovickém břehu Vltavy má lávka nástup na Bubenském nábřeží před branou do Holešovické tržnice. Na karlínském Rohanském nábřeží potom ústí na cyklostezku vedoucí podél řeky po protipovodňové bariéře. Překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí, 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi a dalších zhruba 70 metrů vede nad ostrovem.

Lidé se dosud mohli pěšky z Karlína do Holešovic dostat pouze přes frekventovaný Hlávkův most nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Na Štvanici to pak bylo pouze z Hlávkova mostu či přívozem, se kterým se již do budoucna nepočítá. Lávka bude i spojnicí pro cyklisty, protože propojí páteřní cyklostezky vedoucí na obou březích Vltavy.