Koalice na Praze 11 ztratila většinu, její zastupitel hlasoval pro odvolání radního

„Náš stranický kolega z HPP11 právě položil koalici na Jižním městě na Praze 11 a tím docílil rozpadu koalice,“ řekla ČTK a Českému rozhlasu Zdeňková. „On s tou koalicí nebyl spokojený od začátku a nesouhlasil se vstupem HPP11 na radnici a tímto v uvozovkách vyhrožoval celou dobu, takže to dneska večer dokonal. Odvoláním koaličního partnera končí koalice a já budu navrhovat HPP11, aby rezignovalo ze všech funkcí v radě,“ dodala.

Podle Zdeňkové klub HPP11 vyzve Kose k opuštění Hnutí pro Prahu 11 a složení mandátu. Zároveň řekla, že koalice po dnešním jednání nemá už ani těsnou většinu 18 z 35 hlasů v zastupitelstvu. „Konec koalice je prostě fakt,“ řekla.

Návrh na odvolání Dohnala přišel z ODS

Odvolání Dohnala z funkce radního pro majetek inicioval zastupitel Martin Sedeke (ODS) kvůli jeho přístupu k projektu rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra na Jižním městě. „To, co mi nejvíc vadilo, je, že největší investiční akce, kterou městská část dělá, se řítí někam volným pádem, aniž někdo ví kam,“ řekl ČTK a Českému rozhlasu Sedeke. Dohnal podle něj nezvládal koordinovat kroky související s opravou objektu Sandra například s dalšími radními, navíc je podle Sedekeho problematické, že do zrekonstruovaného objektu se mají po dokončení na jedno místo nastěhovat v podstatě výhradně desítky sociálně slabých rodin.

Sedeke zároveň řekl, že neočekával, že by Dohnalovo odvolání mělo znamenat pád koalice. „V tuto chvíli si nemyslím, že to znamená faktický zánik koalice,“ sdělil. Rada si podle něj může přerozdělit gesce i v menším počtu a vládnout dál, bude ale muset hledat podporu i u dalších politických uskupení. „To nemusí být nutně ODS. Samozřejmě nám by konec koalice nevadil a vznik nové, ale rozhodně netvrdím, že jsem přesvědčen, že to bude mít tenhle důsledek,“ řekl.