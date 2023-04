Silničáři opravují Radotínský most v Praze. Dopravní komplikace čekají hlavně o víkendu

„Opravuje se mostní dilatace na nejzatíženějším úseku české dálniční sítě. Mostní dilatace je nejcitlivější část každé mostní konstrukce. Je to přechod mezi sypanou konstrukcí dálnice a mostní konstrukcí dálnice,“ řekl Rýdl.

Dilatace mají podle něj obvykle životnost patnáct až 25 let, přičemž ta na Radotínském mostu vydržela zhruba třináct let. Důvodem nižší životnosti je podle něj to, že po Radotínském mostě projede denně kolem sto tisíc vozidel s vysokým podílem nákladu. Práce podle něj potrvají v optimistickém výhledu čtrnáct dní, v realistickém pravděpodobně až osmnáct dní.