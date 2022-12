Pražský magistrát má na výběr dodavatele elektřiny pár dní. Provede jej v režimu krajní nouze

Nový výběr bude mít na starosti opět příspěvková organizace magistrátu Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE). „V režimu krajní nouze to bude podepisovat přímo PSOE, pokud cena bude nižší nebo rovna té, která byla vysoutěžena ve veřejné zakázce,“ uvedla náměstkyně pražského primátora Jana Plamínková (STAN).

Původní tendr radní kvůli rozhodnutí zastupitelstva zrušili v pondělí. Vadil jim způsob výběru dodavatele i jeho marže. Podle Plamínkové nastalou situaci nikdo nečekal, protože původní materiál schválily kromě rady i výbory obsazené všemi stranami v zastupitelstvu. „Čekali jsme, že to hladce projde zastupitelstvem, ale bohužel to neprošlo, protože při hlasování chyběl jeden jediný hlas,“ řekla.

Elektřinu bude magistrát nakupovat na burze

Praha bude od Nového roku nakupovat elektřinu za spotové ceny. „Doufáme, že to bude levnější,“ řekla náměstkyně. Na nákupy se celý příští rok bude vztahovat vládou stanovený cenový strop.

Pokud by radní nezajistili dodávky elektřiny do konce roku, spadlo by hlavní město, domovy seniorů, školy nebo galerie, které zřizuje, do režimu dodavatele poslední instance.