Praha chce regulovat krátkodobé ubytování v soukromí, omezila by počet hostů či nocí

Po omezeních způsobenými koronavirovou pandemií se turisté do Prahy zase vrací. Třeba na platformě Airbnb je teď při hledání ubytování v centru města pro dvě osoby na prodloužený víkend víc než tři sta možností.

Podle Prahy a jejího Institutu plánování a rozvoje nabízeli v létě hostitelé právě přes Airbnb na sedm tisíc bytů. „Očekáváme nárůst, ale do toho už budou možná promlouvat i nové regulace, protože vedení města poslalo požadavek, aby s tím stát něco dělal,“ popisuje mluvčí institutu Marek Vácha.

Praha chce totiž omezit a víc kontrolovat krátkodobé ubytování v soukromí. „Hostitelé se příliš nezajímají o to, jak se jejich hosté v domech chovají, a lidé si stěžují, že tam nemohou bydlet, jsou obtěžováni hlukem, takže my to řešíme kvůli stížnostem lidí,“ popsala radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová (Spojené síly).