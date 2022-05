Po dlouhé zimě přišel rychlý skok do horkých dní

Jinými slovy: Skok ze zimy do jara, nebo někdy až rovnou léta, probíhá v posledních desetiletích mimořádně rychle - během pár dnů. Podle klimatologů je to jeden z důsledků měnícího se klimatu. V průměru jednou za pět let je ale oteplení opravdu bleskové - o 12 až 15 °C za dva dny. To se stávalo jak na konci 20. století, tak i v posledních letech. Takové prudké zlomy nedělají dobře ani lidem, ani přírodě. Velice často je navíc doprovází lokální sucho, podobně jako letos.