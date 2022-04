Ze studeného pátečního rána se počasí odrazí k poměrně teplému víkendu

Letošní květen by mohl být podstatně příjemnějším měsícem než před rokem. Jenom pro připomenutí, květen roku 2021 byl studený a deštivý, a do historie se tak zapsal jako teplotně silně podnormální a srážkově nadnormální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,6 stupně Celsia byla o 2,4 stupně nižší, než je normál z let 1981 až 2010.