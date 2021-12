Valčík vloček, Jízda na saních nebo Bruslaři. Zimní počasí inspirovalo slavné hudební klasiky

Video of Podkrkonošský symfonický orchestr: Předpověď počasí

Vypráví o dívce, která dostane na Štědrý večer od strýčka dřevěného panáčka a právě tady se začíná odvíjet fantazie, která nabídne možnost nahlédnout do světa, ve kterém jsou skryty snad všechny podoby slova kouzelný.

Tradičním vánočním baletem je Čajkovského Louskáček. Sněhové království se Sněhovou královnou i Sněhovým kavalírem, to jsou známé momenty slavného díla. Ačkoli podob baletní inscenace jsou desítky, základní příběh zůstává.

Skladby existují pro různá roční období. Co si poslechnout, aby si člověk prošel zimou a vnímal její podoby v notách skladeb?

Na světě nikdy nespadly dvě stejné sněhové vločky, každá je originál. Tvarů totiž může být sextilionkrát víc, než kdy nasněžilo. Jen pro připomenutí. Zmrzne-li voda, zafixují se molekuly v pevných pozicích a v krystalcích ledu se s železnou pravidelností opakuje obraz šestiúhelníku. Masa krystalků tak připomíná obří plástev. Na krystal ledu se nabalují další molekuly vody a přitom si stále zachovávají šestiúhelníkovou strukturu. V okamžiku, kdy je tak velká, že je rozeznatelná pouhým okem, máme před sebou malou sněhovou vločku, která pokračují-li vhodné podmínky, může dále narůstat. Každá vločka totiž váží miliontinu gramu. Odhaduje se, že na naši planetu od dob jejího vzniku, spadlo 10 35 vloček. Pod tímto číslem – jedničkou následovanou 35 nulami – se skrývá množství sněhu těžší než celá zeměkoule. A k té neopakovatelnosti – čistě teoreticky by přeci jen dvě vločky mohly být stejné. Pravděpodobnost je 1:10 768 . Problém je ovšem v tom, že atomů ve vesmíru je „jen“ 10 70 . To potěší a uklidní zároveň…

S Vánocemi bývá spojována například Jízda na saních (Sleigh Ride) amerického dirigenta a skladatele Leroye Andersona, a to i navzdory tomu, že jako vánoční vůbec zamýšlena nebyla.

Les Patineurs, tedy Bruslařský valčík, tak se jmenuje asi nejznámější valčík francouzského pianisty, dirigenta a skladatele Charlese Émila Waldteufela.

Už první tóny navozují zimní atmosféru a je možné si představit to, co skladatele inspirovalo, tedy pařížské kluziště na konci osmdesátých let devatenáctého století.