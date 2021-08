Počasí bude pozorování Perseid přát, je třeba najít si chvilku bez oblaků

Podle aktuální meteorologické předpovědi to vypadá, že všude v Česku počasí aspoň v části noci nabídne jasnou oblohu. Měsíc zapadne kolem půl jedenácté večer a v době od 23:00 ve čtvrtek do druhé hodiny ranní v pátek by mělo být z celé noci nejméně oblačnosti.