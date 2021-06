Po chladném pátku se o víkendu oteplí, místy mají být přeháňky

Po bouřivých dnech a silném dešti se počasí v nejbližších dnech znovu uklidní. Silné přeháňky a vítr již Česko opustily, spíš jen na horách se ještě mohou vyskytnout blesky. Jižní Morava by tak měla zůstat chráněná. Ze dvou víkendových dní bude slunečnější neděle. Zatímco sluneční svit v sobotu bude zhruba od pěti do osmi hodin, v neděli by slunce mělo vydržet svítit čtrnáct až šestnáct hodin.