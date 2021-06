Denní teploty zůstanou o víkendu nad třicítkou. Meteorologové varují před požáry

Už ve čtvrtek byly v Česku vysoké teploty, rekordy padly na 105 z 261 stanic. Nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci, a to 33,3 stupně. Dosavadní rekord z roku 2013 byl v Bolevci překonán o jeden stupeň.

Obdobné teploty lze podle meteorologů čekat i v pátek, přičemž pro západní části Čech platí vysoký stupeň nebezpečí vysokých teplot. „Velmi teplé počasí by mělo pokračovat až do příchodu studené fronty od západu, kterou čekáme v pondělí,“ uvedli meteorologové.

Meteorologové upřesnili výstrahu na velmi vysoké teploty v uvedených lokalitách (oranžově), kdy teploty překročí 34 °C. Více informací na https://t.co/EEh5QxnJea, nebo v mobilní aplikaci ČHMÚ a ČHMÚ+. pic.twitter.com/GUsubMYHDA — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 17, 2021

Do té doby je platné pro celou Českou republiku i jejich upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů. Lidé by proto neměli ve volné přírodě, a zejména lesích, rozdělávat ohně. Dbát by naopak měli na úsporné hospodaření s vodou.

Velmi vysoké teploty znamenají i velmi vysokou zátěž pro lidský organismus. Meteorologové varují před dehydratací, doporučují omezit tělesnou zátěž a v poledne a odpoledne nepobývat na přímém slunci.