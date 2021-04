Výrazné oteplení se odkládá, chladnější bude zřejmě i začátek května

Proměnlivost dubnového počasí má své vysvětlení. V severních oblastech Evropy je vzduch ještě studený. Naopak do Středomoří se dostává vzduch z prohřáté Afriky. Při změnách proudění máme v Česku na jedné straně zimní počasí, kdy se teplota na horách drží celý den pod nulou. Na druhé straně se odpolední teplota v přílivu teplého vzduchu od jihu dostává až nad letní hodnotu 25 stupňů a přepisují se tabulky s rekordními hodnotami. Letos jsme si v dubnu vyzkoušeli opakovaně rychlý přechod ze zimy do léta a zase zpátky. Pro řadu lidí jsou to změny překvapující, ale v tuto roční dobu se nejedná o nic mimořádného.