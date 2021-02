Do Česka dorazila výrazná obleva, jarní počasí už bude až do konce zimy

Ruku v ruce s výrazným oteplením a taky středečním deštěm jde rychlé tání sněhu. Za dva dny ubylo 5 až 15 centimetrů sněhu, v jižní polovině území už tak většinou neleží žádný sníh nebo jen jeho zbytky.

Tání sice vede k mírnému vzestupu hladin vodních toků, případně jejich kolísání, nicméně dosažení stupňů povodňové aktivity meteorologové nečekají. A situaci už zřejmě ani výrazně nezkomplikují ledové kry, které by jen zcela výjimečně mohly zablokovat koryta toků.

Pokud jde o sníh na horách, tam je tání pomalejší, včera navíc sněžilo a teploty se i přes den zatím drží v blízkosti bodu mrazu. To se však v příštích dnech bude měnit.

Nástup teplého vzduchu

Po pátečním přechodu okluzní fronty k nám totiž začne už o víkendu proudit teplý vzduch od jihozápadu. Bude se tak zpočátku dít hlavně ve vyšších vrstvách atmosféry. To znamená, že na horách bude teplo a většinou slunečno, v nížinách ale musíme místy počítat s výskytem nízké oblačnosti a mlh. Zatím to vypadá, že nejvíc se jich vytvoří v neděli, kdy by se taky často mohly udržet po celý den.

V takovém případě musíme počítat s nižšími denními teplotami kolem 4 nebo 5 °C. Při slunci ale pomyslná rtuť teploměru vyšplhá i nad 10 °C. A mimochodem kolem 10 °C budou i teploty na Šumavě (v neděli tam může být až kolem 12 °C), jinde na horách čekejme o něco nižší teploty, ale i tak už budou nad nulou.