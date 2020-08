Na hřebenech Alp sněží, na Zugspitze napadlo přes 20 centimetrů sněhu

Že je Zugspitze se svými 2962 metry nejvyšší horou Německa, to je známá věc. Ačkoli vrchol samotný leží v Německu, západní svahy spadají do Tyrolska a vzdušnou čarou je to od vrcholu na hranici s Rakouskem jen asi 125 m. A právě z Tyrolska, z Obermoosu, vede na vrchol i Tiroler Zugspitzbahn. Kromě té se na vrchol můžete dostat taky od Eibsee lanovkou Eibseeseilbahn či z plata pod ledovcem Schneeferner lanovkou Gletscherbahn. K ní si můžete vyjet ozubnicovou železnicí Bayerische Zugspitzbah z Garmisch-Partenkirchenu. Do provozu byl poslední úsek uveden 8. července 1930, přitom stavba začala prakticky pouhé dva roky před tím. Jen pro zajímavost, tato trať překonává na 19 km 1883 výškových metrů a posledních skoro 5 km vede tunelem.

A pěšky? Na výběr máte tři trasy. Nejjednodušší vede z Ehrwaldu přes tři sedla kolem bývalé Gatterlhütte na Knorhütte a odtud kolem jediného ledovce v Německu Schneeferener k vrcholu. Je jedním z těch, na kterých je tání extrémně zřetelné – oproti 19. století se jeho rozloha zmenšila na desetinu původních 300 ha. Z Tyrolska se sem dostanete ještě taky od západu – kolem Gamskarsee k Wiener-Neustädter Hütte a po ferratě Stopelzieher Klettersteig Zugspitze Westweg obtížnosti maximálně A/B. Velmi náročný je pak hlavně kvůli své délce a převýšení výstup údolím Höllental z Hammersbachu, přes vrchol se sestupuje přes Wiener-Neustädter Hütte k Eibsee, celá túra totiž má přes 20 km a je třeba zdolat převýšení asi 2300 m, z toho 1350 m po ferratě obtížnosti maximálně B/C.

A kde se vzal název Zugspitze? Podle ozubnicové železnice by se nabízelo spojení s vlakem (Zug), ale to je nesprávné. Název je odvozen od strmých skalních žlabů, které jsou na severní straně hory a kterým se říká Züge.