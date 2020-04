Na Velikonoce bude přes 20 stupňů. Nadprůměrná teplota se udrží i v dalším týdnu

#VYSTRAHA na silný vítr (nízký stupeň nebezpečí). V pondělí zesílí jihovýchodní až jižní proudění, zejména na severu Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny. V místech s výstrahou čekáme zesílení čerstvý vítr s nárazy o rychlosti kolem 20 m/s (70 km/h). ⚠️⚠️⚠️ — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) April 4, 2020

Začátek příštího týdne bude kromě vyšších teplot provázet i silný vítr na severu Čech. ČHMÚ kvůli tomu vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí v okrese Frýdlant v Libereckém kraji. Vítr s nárazy o rychlosti kolem 20 metrů za sekundu by měl začít foukat v neděli v noci, po pondělním poledni by se měl vítr mírnit.

V neděli se začne také oteplovat a hodnoty na teploměru budou růst až do víkendu. Oteplení podle výhledu přijde po velmi chladném končícím týdnu. „Rozdíl mezi týdenními průměry by mohl dosáhnout kolem devíti stupňů Celsia, což je neobvykle vysoká hodnota,“ uvedli meteorologové. Nadprůměrné teploty budou podle výhledu také v týdnu po Velikonocích. Od 20. dubna už by se teploty měly pohybovat blízko dlouhodobým průměrům.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 6. dubna do 3. května je 9,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo před dvěma lety, kdy průměr činil 15 stupňů Celsia. Zatím nejnižší průměr 5,7 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1982.