Oprava mostu Milénia v Plzni uzavře směr na Bory

„Přestože jde o velký zásah do dopravy, daří se vše zvládat, kvůli opravě mostu nejsou žádné dramatické kolony a MHD nemá výrazná zpoždění,“ uvedl náměstek primátora odpovědný za dopravu Aleš Tolar (STAN).

Ve čtvrtek se úplně uzavře ulice U Trati od křižovatky s Mikulášskou ke křižovatce s Doudleveckou ulicí, kde zůstane otevřený vjezd do podzemních garáží. Uzavřeno bude také sjezdové rameno z mostu ve směru ke Klatovské třídě. Z Mikulášské a Koterovské ulice nebude možné odbočit vlevo na most Milénia, z Železniční ulice bude uzavřen přímý směr na most.

„Aby byly komplikace pro dopravu minimalizovány, městský koordinátor dopravních opatření koordinuje se správci sítí a komunikací ostatní uzavírky ve městě. Například začátek náročné opravy Koterovské třídy jsme odložili až na dobu po skončení opravy mostu Milénia. Ta vyvrcholí v říjnu třetí a čtvrtou etapou, která zahrnuje rekonstrukci křižovatky ulic Prokopova, Doudlevecká a U trati. Uzavírky zde budou již jen o víkendech,“ doplnil Tolar.

Oprava mostu prodlouží jeho životnost. Město pro ni vybralo období června až září, kdy je dopravní zatížení města díky školním prázdninám nejmenší. Rekonstrukce zahrnuje výměnu mostního závěru, sejmutí povrchu až na nosnou konstrukci, odstranění izolací a částí říms.

„Nosná konstrukce dostane novou izolaci, budou provedeny nové římsy, nová konstrukce vozovky a dále bude osazeno původní vybavení mostu. Také budou provedeny sanace spodní stavby mostních objektů,“ uvedl vedoucí oddělení mostů městské organizace Správa veřejného statku města Plzně Václav Šašek.