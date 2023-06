Případů nelegálního kempování na Šumavě přibývá. Jeden turista si přivezl i elektrocentrálu

V nejchráněnější oblasti nedaleko jezera Laka si turista postavil stan a spustil elektrocentrálu, aby si dobil baterii do kola. „O elektrocentrále v zákoně nic není, ale tady jde spíš o to, že byl naplněný smysl táboření, že tam byl pevný přístřešek nebo stan. Tam je to potom věc jasná, to se mimo vyhrazená místa nemůže,“ uvedl člen Informační a strážní služby Národního parku Šumava Jan Schafhauser.

Jindy si skupinka u dalšího z jezer na západě Šumavy rovnou rozdělala i oheň. „Strážce může uložit pokutu na místě až do deseti tisíc korun, ve správním řízení pokuta může být mnohonásobně vyšší,“ okomentoval případ mluvčí národního parku Jan Dvořák.