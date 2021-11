Klatovy jsou po půl století plánování obchvatu blíž. Jeho stavba začala

Stavba podle Salvetra začíná po půl století letech příprav, prvotní záměr se objevil už v 70. letech a osadní výbor ve Štěpánovicích nedávno našel plánek už z roku 1966. „Je to pro nás velmi významné. Po zavedení mýta od Českých Budějovic na Plzeň (od ledna 2020) tranzitní průjezd městem dramaticky narostl. Významné také je, že nejkratší spojení na dálnici Deggendorf-Mnichov vede právě přes Šumavu a tuto silnici,“ uvedl starosta. Obchvat zajistí rychlé spojení turistům na Šumavu a vylepší i cestu na Sušici.

Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se příprava stavby pozastavila v roce 2010 a obnovila se před šesti lety. „Obchvat je velmi významný nejen pro město, kraj, ale i pro celou republiku. Propojení na jih na Šumavu je velmi potřebné, intenzita dopravy je zde velmi vysoká a je potřeba silnici I/27 postupně zkapacitňovat,“ řekl.

Dnes začala stavba obchvatu Klatov na silnici I/27. Více než 8 kilometrů dlouhá přeložka silnice odvede tranzitní dopravy mimo zastavěné území obce. Díky tomu dojde k podstatnému zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a samozřejmě také životního prostředí ve městě. pic.twitter.com/VlQ7dYxZxZ — Ministerstvo dopravy (@min_dopravy) November 22, 2021

Daří se to podle něj za Plzní, kde se od loňska staví nová čtyřpruhová silnice mezi Šlovicemi a Přešticemi, která odvede dopravu z Horní Lukavice. „Za dva roky bychom po ní měli jezdit,“ uvedl.

Přivaděč od Plzně až do Klatovy by všem ulevil, řekl místostarosta

„Přáli bychom si cosi jako přivaděč od dálničního obchvatu Plzně až do Klatov, to by byla optimální varianta. Je to přání Klatovanů, Plzeňanů i Pražanů,“ řekl místostarosta Václav Chroust (ODS). Současná silnice od Plzně k budově policie přejde po dokončení obchvatu do majetku města. „V souladu s územním plánem se široký pruh rozdělující město stane spojujícím prvkem Klatov,“ uvedl.

Město, které tam zřejmě značkami zakáže průjezd kamionů, postaví u obchvatu cyklostezky ve Štěpánovicích a Čínově.

Klatovy jsou druhým největším městem Plzeňského kraje s více než dvaadvaceti tisíci obyvateli. Město dá do stavby 16 milionů korun. Klatovy pomáhaly s majetkoprávní přípravou stavby, stejně jako s výkupy pro severozápadní obchvat na Domažlice, který za 300 milionů korun postavil kraj v roce 2012.

Město podle Salvetra čeká příští rok ještě průtah Štěpánovicemi a oprava výjezdu na Domažlice. Silnice I/27 je spolu s podobným tahem I/26 Plzeň-Domažlice-Folmava a dále na Řezno a Norimberk nejzatíženější komunikaci první třídy v kraji. Denně projíždí Klatovy přes pětadvacet tisíc vozidel, z toho od Plzně až šestnáct tisíc.

V nedalekých Prešticích se chystá další obchvat

Do dvou let má být zahájený obchvat Přeštic, ve fázi studie jsou stavby Přeštice-Švihov a obchvat Švihova. Obchvat začne ve směru od Plzně u Štěpánovic a skončí před Vrhavčí. Podle šéfa dodavatelské firmy Silnice Group Rypla vede téměř výhradně v zemědělské oblasti, zahrnuje dvanáct mostů a tři okružní křižovatky, poslední před Vrhavčí umožňuje křížení se silnicí I/22 z Domažlic na České Budějovice.

„Velice složité bude přemostění Špalkovského rybníka, kde bude 133metrový most a dále křížení silnic I/27 a I/22, tedy nová okružní křižovatka, kde se sníží niveleta (výškový profil),“ uvedl náměstek plzeňského ŘSD Miroslav Blabol. Podle něj se stavba, kterou z 85 procent uhradí evropské dotace, připravuje od roku 2014. Předtím bylo plánování čtyři roky pozastavené, hledaly se úspory a následně nebyly peníze na přípravu.

Na navazující obchvat Přeštic za tři čtvrtě miliardy korun, který už má územní rozhodnutí a projektuje se dokumentace pro stavební povolení, by měly být na začátku příštího roku vykoupené všechny pozemky.