Skončila rekonstrukce nádraží v Žihli. Lístky na vlak koupí cestující v automatu

„Budova nebyla opravovaná možná čtyřicet let,“ uvedl starosta Žihle František Procházka (SNK - Obec Žihle). Podle něj je dopravní uzel stále využívaný, i když se počet cestujících snižuje. Místní jezdí většinou do práce auty, vlaky ale cestují studenti a žáci. Do středu Žihle je to z nádraží asi půl kilometru.

Správa železnic vylepšila také zázemí v budově. Toalety jsou teď přímo v objektu s novou čekárnou. Podle starosty ji místní vítají, dlouho totiž na nádraží chyběla. Jízdenky si v ní budou moci cestující koupit v automatu. Správa také opravila byty, komerční prostory a zmodernizovala zázemí pro dopravce a své pracovníky. „Je tam nocležna obsluhy vlaků i pro řidiče autobusů,“ uvedl Procházka.

Opravy budou pokračovat v dalších stanicích

Správa železnic v Plzeňském kraji do prázdnin opraví nádražní budovy ve stanicích Horažďovice, Sušice, Kolinec a Nýrsko, všechny na Klatovsku, a dále v Blovicích u Plzně. „Ve všech budou rekonstruovány střechy, fasády, čekárny, případně toalety a zázemí pro zaměstnance SŽ nebo dopravce, vyměněna okna a dveře,“ uvedla mluvčí. Nově byl ve všech budovách vyměněn orientační systém a doplněn mobiliář pro cestující.

Současně správa opravuje výpravní budovu v Pačejově včetně kolejišť a nástupišť. „Vznikají tam nové podchody. Hotovo bude do konce roku,“ řekla mluvčí. Ve druhé polovině roku bude zahájena oprava budov ve stanicích Horšovský Týn a Kdyně na Domažlicku, v Přešticích na jihu Plzeňska a v Mladoticích na sever od Plzně. Všechny skončí v první polovině roku 2022.