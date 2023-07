Pořadatelé Aviatické pouti chtějí na letišti v Pardubicích zřídit další muzem

Sdružení disponuje několika replikami historických strojů, které má rozmístěné na různých letištích, kde musí platit nájem. Vlastní například repliku letounu Blériot nebo stroj Nieuport z první světové války. Plánuje nákup další dvoumístné repliky, která by mohla sloužit letům pro veřejnost. Podle Minaříka by bylo ideální letadla soustředit na jednom místě.

Jeden Blériot v Kašparově muzeu je již na pardubickém letišti k vidění

Na letišti již Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara několik let existuje, založil je Martin Kindernay. Vzniklo v původním hangáru z roku 1932, který byl upraven do původního stavu. Největší atrakcí je replika letounu Blériot, na němž Jan Kašpar uskutečnil 13. května 1911 první přelet z Pardubic do Prahy bez mezipřistání.

Muzeum opatruje rovněž například repliku stroje bratří Wrightů, s nímž v prosinci 1903 podnikli první let ve stroji těžším než vzduch. Spolupráci obou muzeí Minařík do budoucna nevylučuje.

Sdružení pořádá každoročně na pardubickém letišti Aviatickou pouť. Rozsáhlá dvoudenní akce zahrnuje letový program moderních i historických strojů, pozemní ukázky letecké techniky i doprovodný program. Za víkend ji obvykle navštíví kolem 25 tisíc lidí, musí ale být pěkné počasí, jinak návštěvnost klesá.