Místo rušné silnice po lávce přes Bečvu. Cyklostezka propojila Hranice s Ústím a Černotínem

Podle národního koordinátora rozvoje cyklistické dopravy Jaroslava Martínka z Centra dopravního výzkumu má otevřený úsek cyklostezky Bečva cenu zlata. „Cyklisté tady dosud museli jezdit často i s rodinami a dětmi po silnici druhé třídy a najednou mají takový bezpečný komfort,“ zdůraznil Martínek. Nová cyklostezka podle něj pomůže nejen cykloturistům, ale usnadní také místním lidem cestování na kole do práce, školy, za kulturou či sportem.

Podle předsedy Mikroregionu Hranicko a starosty Partutovic Jaroslava Šindlera by obce Černotín a Ústí bez dotací tak velkou investici samy nezvládly financovat, jelikož jejich roční rozpočty se pohybují kolem osmi milionů korun. „Jsou sestaveny jako vyrovnané. Jen minimální část lze proto použít na investice,“ doplnil Šindler.

O stavbě této důležité části cyklostezky Bečva místní samosprávy diskutovaly šest let. Záměr totiž narážel na nesouhlas Vodovodů a kanalizací Přerov a Povodí Moravy. Stavba byla nakonec zahájena v roce 2020 a obci Ústí se podařilo zahrnout do svého územního plánu i lávku přes řeku Bečvu, díky které stavbaři mohli cyklostezku v tomto místě propojit.

Nová část cyklostezky Bečva vede z Ústí přes lávku a poté po pravém břehu Bečvy v katastru obce Černotín až do Hranic, kde se napojuje na stávající trasu vybudovanou v roce 2018. Ve stejném roce byl dokončen také navazující jeden a půl kilometru dlouhý úsek z Ústí do Skaličky, který stál více než 4,5 milionu korun.

Obyvatelé si novou cyklostezku pochvalují. „Jezdili jsme sem celé roky, dívat se, jak stavba pokračuje. Do Hranic a Teplic jsme jezdili v podstatě po hlavní silnici a žena už po ní odmítala jezdit. Teď je část do Teplic naprosto bezpečná, krásná a rychlá trasa. Několik minut a člověk se dostane do parku v Teplicích,“ uvedl Josef Hýža, který se na otevření cyklostezky přijel podívat na kole z nedalekých Hustopečí nad Bečvou.

Cyklostezka Bečva vede od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou. Měří dohromady 160 kilometrů. Trasa vede po stezkách pro cyklisty, místních komunikacích a v omezené míře i silnicích III. a II. třídy.