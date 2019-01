První oběť zinscenovaných procesů: Komunisté poslali na smrt nepohodlného generála Píku

„Milovaní, nejdražší, před strašně a hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný, vyrovnaný, s čistým svědomím, že – přes mnohé chyby – jsem své povinnosti plnil co nejsvědomitěji a co nejpoctivěji. Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyť vše je tak průhledné – že jde o politickou vraždu; přece však rád přinesu tuto násilnou oběť, bude-li sloužit k uklidnění v národě, k jeho sjednocení. Není ve mně zloby, nenávisti ani pomstychtivosti, snad toho chtějí moji protivníci využít k dosažení jednoty – studí mne však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost – snad jen dočasně – a šíří se nenávist, mstivost, zmizel smysl pro snášenlivost, pro svobodu myšlení a projevu. Jak lehce se pravda překroutila v pravý opak a není dovoleno dáti jediného svědectví a důkazu k obhájení pravdy. Je mi líto, že strach ovládl většinu lidí a že se neodvažují říci pravdu, nebo aspoň neříci vyloženou lež buď z donucení, nebo z konjunkturalismu. Kam že zmizela poctivost a odvaha? Kam zmizelo naše ‚credo‘ – zděděné od mistra Jana Husa a T. G. Masaryka – které jsme tak hrdě sobě i světu připomínali? Pravda! Je to soumrak národního svědomí, nebo už temno svobody lidských práv? Ne, nemohu uvěřit, neboť génius národa je věčný, přetrvá bouři a nedá zahynouti!“

Syn Milan byl o termínu otcovy popravy informovaný den předem telefonem. Poslední noc tak mohl strávit s otcem v cele. Pro web Paměť národa vzpomínal, že to byla nejdelší noc v jeho životě:

„Plakal jsem, ale on byl velmi klidný, absolutně vyrovnaný, jako člověk, který se chystá na nějakou dalekou cestu, ale který tady ještě má něco zařídit. Vím ale, že to pro něj bylo strašné a těžké… Prosil mě, abych se soustředil víc na rodinu, abych se nemstil, snažil se na to zapomenout a pracoval stejně jako on celý život pro národ. Prakticky nic jsem z toho nechápal. Nechápal jsem, proč on, zasloužilý voják, který ve dvou válkách bojoval za svobodu národa a státu, stál u zrodu první československé armády, francouzský legionář… Proč musí takovým způsobem zemřít.“

POSLEDNÍ PÍKOVA SLOVA PŘED POPRAVOU:

„Mým posledním přáním je, aby národ zůstal sjednocen a aby každý bez rozdílu pracoval na sjednocení národa.“

Generálův hrob se nikdy nenašel

Poprava proběhla 21. června 1949 v časných ranních hodinách v plzeňské věznici na Borech. Režim byl nekompromisní i po Píkově smrti. Rodině odmítl vydat tělo, aby mohla generála pochovat. Oficiálním důvodem bylo ohrožení veřejného pořádku.

Co se stalo s ostatky generála, se syn Milan dozvěděl až po téměř dvaceti letech. „Vlastenci z řad lékařů a pracovníků tehdejšího anatomického ústavu v Lochotíně se dohodli, že tělo generála uchovají do doby, než bude moci být důstojným způsobem pochovaný. Nabalzamovali ho a uložili do veliké kádě s formalínem.“