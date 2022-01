Zvládne demokracie vyřešit klimatickou krizi? ptá se Bělohradský. Lidé podle něj začínají mít ze změn strach

„Základní znak liberální demokracie je, že nemáme strach ze změn,“ zdůraznil Bělohradský v Interview ČT24. „Vím, že vyhraje opozice a budou to třeba i socialisté, kteří přinesou nějaké změny, zvýší mi třeba daně. Mně to bude vadit, ale já ty změny přijímám, protože se odehrávají v nějakém rámci,“ uvádí příklad.

Takový rámec lze podle něj označit „trochu umělým výrazem 'duch marginality'. To znamená, že tady budou změny, ale budou marginální, nebudou tady totální vítězové, kteří vás vyvlastní a mě vyženou z univerzity, protože jsem třeba Žid nebo něco takového. To nám nehrozí. Liberální demokracie je legitimnost změny, my se změn nebojíme.“

Planeta Země ale podle něj vstupuje do období antropocénu, v němž je hlavní geologickou silou člověk. „Toto je situace, kdy ze změn začínáme mít strach. Jaké změny jsou nutné, abychom vyřešili klimatické změny? To je apokalyptický tón,“ naráží na plamenné projevy aktivistky Grety Thunbergové. „Přežije demokracie takovýto tón?“ ptá se Bělohradský.

Je demokracie schopna legitimizovat radikální změnu?

„Otázka zní, zda je demokracie schopná řešit apokalyptické instance, takové radikální změny,“ pokračuje filozof a poukazuje na způsob, jakým podle něj česká veřejnost reaguje na soubor opatření Green Deal, s kterým přišla Evropská unie. „Ty (Unií navrhované) změny nejsou veliké, jsou pomalé, ale přesto (se objevují názory, že) to povede k bídě,“ upozornil.

„Ty změny, které budou nutné na záchranu planety – jsme schopni je legitimizovat, považovat je za legitimní? Anebo začneme říkat – to je spiknutí?“ ptá se Bělohradský. „Toto je proměna liberální demokracie. Záchrana života na planetě Zemi, to už není jen (o tom) zvýšit daně,“ uzavřel v Interview ČT24.

Václav Bělohradský mluvil v Interview ČT24 také o tom, proč je třeba mít kvalitní opozici, proč jsou současné politické většiny spíše slepenci různých nálad než reprezentanty názorových proudů či o úpadku argumentace a vlivu takzvaných digitálních mělčin. Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.