Čepický: Těsno v pražských ulicích. Pomozme tramvaji, ona pomůže nám

Myšlenka, že se zde mohou svobodně setkávat proudy individuální automobilové dopravy, cyklistů, chodců, městské dopravy, turistů a takzvané nové mobility, tedy různých elektrokol, koloběžek a skútrů, se ukazuje jako neuskutečnitelná.

Budeme si zkrátka muset vybrat, koho do centra Prahy pustíme.

Cílem tohoto textu není dehonestace různých druhů dopravy, ale naopak podpora toho, který nám v centru pomáhá nejvíce: tramvají. A tramvaje potřebují pomoci. Místo toho, aby bez většího zájmu města a policie musely v úzkém uličním profilu nesmyslně bojovat s neukázněnými řidiči aut, koloběžek, turistických vozítek (považte, i koňských povozů) a samozřejmě od reality odtrženými chodci.

Víte, jak funguje v Praze preference městské hromadné dopravy? Proč vaše tramvaj jede pozdě? Já bych tušil.



Pár obrázků kolem Staroměstské, pořízeno na jediném kilometru trati. Mimo dopravní špičku a o prázdninách. V Praze je 143 kilometrů tramvajových tratí.

Co by metropole bez tramvají dělala?

Pražskou tramvajovou dopravu považujeme za přirozený uliční kolorit, málokdy si ovšem plně dokážeme uvědomit její mimořádný význam pro základní funkčnost zejména centra města. Zatímco metro nezastupitelně funguje v radiálních směrech a dostává obrovské objemy cestujících z okraje města do jeho centra, tramvaj (kromě obdobné funkčnosti v případě menších sídlištních celků, jako jsou sídliště Řepy, Modřany, Barrandov či Zahradní Město) zejména pomáhá s pohybem přímo v přeplněném centru.

Tramvaje denně převezou přibližně tolik cestujících, kolik má Praha stálých obyvatel. Číslo je téměř srovnatelné s počtem přepravených osob v metru. Metro ovšem ve dvouminutových intervalech vozí cestující na oddělených trasách v tunelech pomocí pětivozových souprav s kapacitou kolem 1500 osob, zatímco tramvaj totéž musí zvládnout během kličkování centrem mezi ostatní dopravou a se soupravami o kapacitě kolem 250 osob.

A nyní si představme, co by Praha bez tramvají dělala. Denně by bez nich v ulicích přibylo několik set tisíc automobilů – je zjevné, že by doprava zkolabovala. Nebo bychom potřebovali několik nových tras metra. Vzhledem k rychlosti jeho výstavby to je nemyslitelné. Do ulic by se ovšem nevešel ani odpovídající počet koloběžek či bicyklů.

Pokud chceme čelit stále rostoucímu počtu obyvatel hlavního města a zachovat jeho základní funkčnost, je třeba si nezastupitelnost tramvají uvědomit a začít pracovat na zrychlení a zkapacitnění celého tramvajového systému. To se ale dlouhodobě nedaří.