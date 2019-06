Šojdrová: Komise postupovala ještě citlivě, zpráva o Babišovi je známá až po volbách

Podle serveru Neovlivní.cz byl audit hotový už před volbami do Evropského parlamentu, do České republiky ale dorazil až tento týden. Sám Babiš citované závěry dokumentu odmítá a tvrdí, že neporušuje české ani evropské zákony.

Šojdrová: Posudek je nezávislý, Komise postupovala citlivě

„Je to posudek, který je nezávislý,“ komentovala aktuální dění europoslankyně Michaela Šojdrová. Právě její domovský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů.

Premiérovy dřívější výtky na adresu kontrolní unijní agentury OLAF odmítla a upozornila, že komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger před europoslanci už před volbami do Evropského parlamentu uváděl, že je v Babišově případě podezření z vážného střetu zájmů.

„Komise ve vztahu k premiérovi postupovala velmi citlivě v tom, že výsledky nebyly zveřejněny do voleb. Úmyslem bylo, aby nebyly zpochybněny jejich výsledky, že výsledek (auditu) byl načasován před volbami, aby je ovlivnil. Takto nám to i pan komisař Oettinger vysvětlil,“ uvedla Šojdrová. „Pan premiér si nemůže stěžovat na to, že by šlo o jakoukoliv kampaň vůči jeho osobě,“ dodala.