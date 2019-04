Kateřina Etrychová: Já a můj Notre-Dame

To bylo tak: byl advent 2008, já jsem se právě toulala okolo Notre-Dame a přemítala o tom, jak se za měsíc budu do Paříže stěhovat. Na poměrně dlouho. Tehdy mi město připadalo ještě docela cizí a prosincový chlad v podvečer mu na atraktivitě moc nepřidával. V katedrále bylo tehdy ale od pohledu rušno a světlo, a tak jsem se tam šla podívat.

Vstoupila jsem přímo doprostřed adventní mše. Slovy to je dost těžko popsatelné, bylo to tak nějak impozantně okouzlující. Varhany, zpěv, světla tříštící se o vitráže. Atmosféra, která v ten moment nespojovala jen věřící. Spojovala lidi. Tehdy jsem Notre-Dame neviděla poprvé, ale viděla jsem ho poprvé v úplně jiném světle. A Paříž si mě ten večer dost získala.

Párkrát jsem vystoupala také na ochoz katedrály. To je mimořádný zážitek – možná nejkrásnější výhled na celé město. Jen některá místa jsou opravdu nesmírně úzká a neprochází se tudy úplně pohodlně.

Loni v létě jsem si po delší době udělala čas projít si vnitřní prostory katedrály křížem krážem. Znovu jít po té samé cestě, po které si šel Napoleon pro korunu. Znovu se podívat na západní rozetu. Znovu obejít všechny kaple a vidět klenutý strop.

Mám pocit, že Notre-Dame člověka často přiměje dělat věci, které jindy nedělá. Uklidnit se. Zapálit svíčku. Pořídit si medailon (jeden mám určitě někde v šuplíku). Na chvíli se zastavit.

Bolí mě, co se stalo v Paříži. Ale ať už je toto neštěstí jakkoliv veliké, Notre-Dame opět ukázal to, co ukazuje už staletí a co jsem před pár lety viděla já: že umí spojovat lidi. V tom nejlepším slova smyslu. A za to díky.