Povstání z periferie: Žluté vesty žijí na vesnici, ale nejsou to venkované. Nemají na byty ve městech

Druhá věc, jak reagoval, a je to velmi zajímavé, ve chvíli, kdy byly demonstrace hodně násilné, nevyhlásil stanné právo a zákaz vycházení, ale řekl, dobře, udělejme celonárodní debatu. Řekněte, co chcete, sepíšeme seznam a budeme to řešit. Nazval to velká debata, trvala dva měsíce, skončila 15. března.

Ukázalo se na těch diskusních fórech něco?

To víte, že ano. Zúčastnilo se jich 1,7 milionu lidí. Bylo to organizováno, že na úrovni měst, městeček to organizovali starostové, radnice. Vždy z toho vzešel zápis, formulář. Těch setkání bylo asi deset tisíc.

Podle zpráv, které máme k dispozici, se Macron setkával především s volenými zastupiteli, s lidmi se nesetkával. Až na pár výjimek. Setkal se například s mladými a tam se možná dozvěděl i jiné věci, než co říkají demonstrující žlutých vest. Kde jsou ve Francii problémy?

Problémy demonstrantů jsou sociální. Jeden z požadavků byl, že jim nikdo nenaslouchá, že jsou jenom vzduch a že mají svou důstojnost a že chtějí, aby někdo slyšel, v jakých žijí podmínkách. V tom je reakce debatou velmi dobrá, protože ta debata říká, dobře, my vám nasloucháme a máme respekt k tomu, co říkáte.

Ceny jdou nahoru a velké skupině lidí se žije těžko

Jak je možné, že učitel na základní škole nevyjde s penězi? To se ve Francii asi žije hodně těžce.

Je velká skupina lidí, kterým se žije těžko, protože ceny jdou nahoru, nájmy jdou nahoru. Pokud nebudete velký boháč, tak si byt v Paříži už nekoupíte. Je to spekulativní záležitost i v dalších velkých městech.

Co si může učitel dovolit? Dovolenou, bohaté Vánoce, divadla, kina a takové věci?

Záleží na tom, kolik mu je let, jakou má třídu, kde žije. Myslím si, že si to může dovolit, ale struktura výdajů je jiná. Ve Francii lidé platí hodně za nájmy. Mají pocit, že platí stále větší daně. Mají pocit, že platí za ty bohatší, že vždy, když je nějaké zvyšování daní, tak jich se to dotkne nejvíc. Tady se stalo, že hodně z těch žlutých vest říká, že když zaplatí nájem, složenky, kroužky dětí a tak dále, zbyde jim tři sta eur na měsíc a s tím se žít nedá. Na druhou stranu ve Francii je spousta věcí a služeb na vysoké úrovni. Zažil jsem lékaře a nemocnice, to je opravdu špičkové. Mají velmi dobré vysoké školství.

To je zdarma? Protože to v těch debatách prezidenta Macrona zaznívalo.

Oni mají se zdravotnictvím stejnou krizi jako my. Mají málo lékařů a málo sester. Sestry jsou z jejich pohledu špatně placené. Musejí dělat různé přesčasy atd. Ale co mohu říci ze své zkušenosti, tak zážitky z veřejného zdravotnictví ve Francii a s lékaři byly fantastické. Bylo to opravdu na velice vysoké úrovni. Stejně jako školy. Žil jsem tam pár let a nikdy by mě nenapadlo, abych své děti dával do soukromé školy. Chodily do normální veřejné francouzské školy a ta úroveň byla úžasná.

Co z těch debat vyplynulo? Vyplynulo z toho nějaké řešení, se kterým prezident Macron přijde, aby tito lidé měli pocit, že je někdo slyší a že se o ně stará a že už jim nebude zbývat pouze tři sta eur na měsíc?

To uvidíme – teď je období, kdy se to má vyhodnocovat. Z těch deseti tisíc schůzí vzešlo hodně věcí. Co jsem mohl číst, tak se zdá, že na těchto setkáních padaly nejrůznější požadavky. Ať už stran toho, že poslanci mají příliš velké platy, že prezident by měl chodit mezi lidi, že by se mělo urgentně postavit 5 milionů státních bytů, že banky by neměly vydělávat tak strašné peníze. Trochu to připomíná rok před francouzskou revolucí. Tenkrát Ludvík XVI. ve snaze vyjít vstříc a vyslechnout si, v čem jsou problémy, tak po Francii nechal organizovat takové sešity stížností. Nevím proč, ale teď se to jmenovalo úplně stejně. Zní to trochu absurdně.