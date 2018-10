Příští pražský primátor: V koalici rozpory nečekáme, shoda na programu byla hladká

Já jsem ve Slavičíně prožil dva měsíce života, samozřejmě si to nepamatuji. Tenkrát tam byla ještě porodnice a musely to být úžasné dva měsíce. Ale většinu života jsem prožil v Praze, žil jsem v různých pražských čtvrtích.

Oni vám toto tak trochu vytýkali i vaši koaliční partneři. Podotýkali, že ze tří koaličních lídrů máte nejméně zkušeností. Touto optikou je pak nasnadě otázka, proč by měl být pražský primátor Zdeněk Hřib, a ne někdo z dvojice Čižinský–Pospíšil?

Já si nejsem moc jistý, co to jsou ty politické zkušenosti, jestli je to nějaké domlouvání se s kmotry, tak to jsou zkušenosti, které se asi nechystám nabývat. Pokud se bavíme o zkušenostech z komunální politiky, tak tyto zkušenosti já mám – pražské komunální politice se věnuji dlouhodobě, podílel jsem se například na záchraně Nemocnice Na Františku před tou skrytou a nevýhodnou privatizací a troufnu si tvrdit, že je to takový hezký příklad, co by se mělo udělat v Praze. Protože tam došlo k tomu, že se domluvilo několik subjektů – odhodili svou stranickost, a proto byli úspěšní.

Ale přece jen pánové Pospíšil a Čižinský jsou určitě i celostátně známější: proč byste tedy měl být primátorem vy?

Tak známost není žádným kritériem pro výkon jakékoliv funkce, co se týče toho důvodu, tak ten je prostý: celou dobu říkáme, že Pirátská strana získala z těch tří uskupení nejvyšší počet hlasů ve volbách.

Jak vnímáte to, že nakonec pánové Pospíšil a Čižinský nebudou v radě města?

Vnímám to tak, že neodcházejí z pražské komunální politiky, koaliční mechanismy, které už máme z větší části formalizované, zajištují velice silnou pozici předsedům klubů.

Oba pánové jsou známí politici: jakou logiku máte na argument, že když budou předsedy klubů, tak budou mít dost silnou pozici? Přece to je, jako kdyby premiér koaliční vlády řekl: předsedové těch menších stran budou šéfy poslaneckých klubů a to jim stačí. Tak to přece nefunguje. Nebo je to proto, že s vámi nechtějí mít nic společného?

Myslím, že ne. Jde o to, že nečekáme nějaké významné programové rozpory, protože shoda na programu byla hladká. Takže nečekáme nějaké silové hry a chceme určitě využít know-how – předpokládám, že nám může europoslanec Pospíšil pomoct s vyjednáním změny evropských dotačních programů apod. Já myslím, že oni budou pro Prahu s námi pracovat.