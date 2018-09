Kulidakis: Řecko si vytáhlo černého Petra finančních derivátů

Už v roce 2010 se v Evropské unii ozvalo volání, aby dané banky byly podrobeny vyšetřování a trestu. Goldamn Sachs a další američtí bankéři si ovšem problémů byli vědomi, a tak se pojistili vůči budoucímu pádu státu. Na celé transakci vydělali tedy minimálně dvakrát. Nejdřív jen Goldman Sachs inkasovala 300 milionů dolarů za své dobré rady a pomoc s kreativním účetnictvím. Následně na vyplacení pojistek.

Řecká vláda také vyslyšela doporučení nakupovat údajně zaručeně hodnotné deriváty CDO, hodnocené vysoko ratingovými agenturami. V těchto operacích ovšem řecká vláda nebyla sama. Podobně si počínaly také vlády jiných států. Promluvil o tom bývalý šéf řecké dluhové agentury Christoforos Sardelis.

Navíc evropské banky nadmíru půjčovaly jižním zemím eurozóny, včetně Španělska nebo Portugalska. Kromě toho kupovaly toxické hypoteční i jiné deriváty v zámoří. Bývalý bankéř z Wall Street Chris Arnade popsal, že jejich touha byla nenasytná, přičemž Wall Street se nerozpakoval prodávat jakýkoliv finanční odpad, který se mu namanul. Vše úhledně zabalené do derivátů.

Když následně došlo k pádu hypotečních a finančních gigantů ve Spojených státech amerických, velké ztráty zaznamenaly také evropské banky. Obrátily se na dlužnické státy na jihu Evropy, kterým chyběla hotovost, ale měly stohy nyní bezcenných finančních derivátů. Tedy kdysi cenných papírů, kterými se dalo platit v podstatě jako hotovými penězi. Selhalo hodnocení ratingových agentur, které nejenže nepředvídaly krizi, ale pak se hájily, že jejich názory jsou přece soukromé, takže je nikdo nemusel poslouchat.

Evropské banky v čele s francouzskými a německými se následně dostaly do nouze a musely být zachráněny z peněz daňových poplatníků. Vlády v Evropské unii vynaložily na záchranu bank jen v prvních letech krize 1,4 bilionu eur, tedy přibližně 12 procent HDP celé Unie. Vše z veřejných peněz. V případě Řecka a jeho prvního memoranda následně došlo především k vyplácení zahraničních bank na prvním místě. Pro samotné Řecko zůstalo přibližně jedenáct procent.

Není se tedy co divit, že původním smyslem memorand s věřiteli bylo zachránit banky, které jsou přece „příliš velké, aby padly“. Následovala historie, kterou dobře známe. Tři memoranda Řecka s věřiteli, která byla eufemisticky nazvaná „záchranné programy“. Ne oficiálně, ale v obecném povědomí. Nazývat ovšem záchranou stav, kdy léčený je na tom po léčbě hůř než před ní, je na pováženou. Nejde jen o to, že Řecko má po desetiletí skoro dvojnásobný dluh, ekonomika se propadla o čtvrtinu, třetina obyvatel žije pod hranicí chudoby a nenásleduje pokrizový růst Spojených států třicátých let nebo Argentiny po krizi roku 2000.