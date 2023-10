Hlásily se čtyři stovky, dostalo se dvacet. Ostravská univerzita přivítala první studenty zubařství

S praktickou výukou začínají hned první školní den. „Snažila jsem se uvěřit, že jsem se sem dostala, protože ve skupině je nás deset, dohromady je nás dvacet, bylo to fakt šílené,“ popsala sudentka prvního ročníku stomatologie v Ostravě.

Od udělení akreditace do zahájení výuky neuplynuly ani dva měsíce, přijímací test studenti psali teprve před pěti dny. Nyní už je o prvních studentech a snad i budoucích zubních lékařích z Ostravské univerzity jasno.

S novými studenty přicházejí na lékařskou fakultu i noví učitelé. Například Kateřina Mazuchová má svoji vlastní ordinaci v Havířově už přes dvacet let, na místo za katedrou si ale ještě bude muset zvykat.

„Připravujeme se intenzivně asi rok, děláme přípravy na přednášky i cvičení. Budu učit propedeutiku, to je základ pro mladé zubní lékaře, kteří se na fantomech naučí preparovat a na nečisto všechny zákroky. Potom přejdou ve druhém, nebo třetím ročníku na skutečné pacienty,“ vysvětlila Mazuchová.

Univerzita chce v budoucnu počet studentů navýšit

Sedmnáct z dvaceti přijatých studentů pochází z Moravy a Slezska. Vedení lékařské fakulty, Moravskoslezského kraje i města Ostravy doufá, že se v regionu rozhodnou i zůstat.

„Může k tomu posloužit i stipendijní program, který rozvíjíme. My je ale nemůžeme nikde po skončení vysoké školy vázat. Bohužel, zatím je to omezeno akreditací, počtem studentů v jednom ročníku. Ale budeme se snažit, abychom do budoucna mohli v jednom ročníku přijímat více studentů,“ nastínil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.