„Najednou se z vás stane terč,“ hodnotí Čestmír Strakatý reakce na rozhovor s Duškem

Když mu někdo řekne, že není novinář, je mu to jedno. „Pro sebe jsem novinář,“ říká Strakatý s tím, že svou práci dělá i po letech přibližně pořád stejně. „Stejně nedokonale. Mám pocit, že se mi docela daří rozhovory dělat tak, aby lidi zajímaly. Samozřejmě, když uděláš rozhovor a pak si ho poslechneš, najdeš tam x věcí, které jsi měl udělat jinak,“ upřesňuje moderátor. Chyby ale Strakatý vnímá jako potenciál posouvat se dopředu.

Potřebný odstup od vlastní práce má podle svých slov i díky zkušenostem s prací editora, člověka, který má za úkol bez zaujetí zhodnotit novinářskou práci. Ty sbíral nejdřív v České televizi, později v DVTV.

Někteří hercovi fanoušci mi děkovali

Co za chybu Strakatý nepovažuje, je rozhovor s hercem Jaroslavem Duškem. „Stojím si za tím a udělal bych to znovu. Byla to pro mě strašně cenná zkušenost. Řeklo mi to hrozně moc o hodně lidech a myslím, že to byl i katalyzátor všeho dění okolo mě za posledních několik týdnů,“ hodnotí autor podcastu díl, který na sociálních sítích zvedl vlnu kritiky a diskuzí.

Zpětně by se Strakatý podle svých slov nevyhýbal ani kontroverzní otázce na rakovinu. Jaroslav Dušek tehdy odpověděl, že lidé neumírají na rakovinu ale na negativní přístup k životu.

Původně se ale k tomuto tématu Strakatý vůbec dostat neplánoval. „Nechtěl jsem to tam mít, protože jsem tušil, co mi řekne. Nicméně v průběhu rozhovoru se to vyvinulo tak, že ta otázka z novinářského pohledu prostě musela padnout,“ vysvětluje s odkazem na Duškovy další výroky o zdraví, které v rozhovoru zazněly.

Výrok Duška pak několik dní plnil novinové titulky, za což podle Strakatého muže i fakt, že rozhovor vznikl v červenci během okurkové sezony, kdy je mediální pole chudé na témata. Reakce na rozhovor Strakatý počítá v řádech tisíců. Kritika mířila vedle Duška i přímo na něj kvůli tomu, že herci poskytl prostor.

Moderátor ale dostal i pozitivní zpětnou vazbu. „Třeba od lidí, kteří si prošli rakovinou, nebo od některých hercových fanoušků, kteří mi psali, že jim to nějakým způsobem otevřelo oči. Což sice nebyl můj cíl, ale přišlo mi to zajímavé,“ dodává Strakatý.

Politika lidi štve

V pořadu Prostor X časopisu Reflex skončil Strakatý začátkem října. „Pět let v jednom médiu je myslím docela dlouhá doba. Já jsem trochu cítil, že to stagnuje a vyhnívá. Myslím, že to cítili i kolegové v Reflexu. Vlastně jsme se vzájemně dohodli, že pro obě strany bude lepší, když dostanou nové impulsy,“ vysvětluje. Teď se chce naplno věnovat svému vlastnímu podcastu, v rámci kterého vznikl i zmiňovaný rozhovor s Duškem.

Jestli svým posluchačům nabídne také rozhovory s politiky, kterým se v Reflexu věnoval často, zatím neví. „Lidi politika štve a nechtějí platit za něco, co je štve,“ odhaluje jeden z důvodů, proč nad zvaním politiků váhá. V zázemí jeho studia a se zhruba hodinovým časovým limitem je podle Strakatého také složitější takový rozhovor vůbec udělat.

I když uvažuje i nad ekonomickou stránkou života na volné noze, svůj obsah nechce přizpůsobovat jen tomu, co lidé chtějí. „Obsah dělám hodně pestrý. Zval jsem mladé rappery i starší zpěváky, herce, prostě různé lidi s různými názory,“ popisuje.

Privilegium práce

Moderátor počítá i s tím, že někteří respondenti můžou někoho naštvat. „Měl jsem v podcastu třeba Pavla Novotného,“ uvádí pro příklad. „Můj cíl je dostat se do pozice, kdy lidi bude zajímat to, jak rozhovory dělám já. Po rozhovoru s Duškem přišlo na můj kanál asi dva tisíce lidí a ti tam stoprocentně nejsou kvůli tomu, jak to dělám. Ale třeba tam někteří z nich kvůli tomu zůstanou,“ sdílí Strakatý své přání.

Kvalita moderátorovy odvedené práce je pak podle Strakatého pro publikum rozhodující: „Ve výsledku vždycky bude záležet na tom, jaká ta práce je. Nikdo se nebude dívat na moje rozhovory, protože poslouchám techno a mám tetování.“

Nejvíc ho na rozhovorech, žánru, kterému se věnuje většinu své novinářské kariéry, baví možnost potkávat se s lidmi a poznávat je. „Mám to tak už od dob, co jsem byl za kamerou. Je to úžasné privilegium mojí práce,“ pochvaluje si Strakatý.

Udělám si sám

Na podcastu spolupracuje s malým týmem čítajícím jednotky lidí. „Nedělám to všechno sám, ale je pravda, že kreativita, příprava rozhovorů, to, co je stěžejní, sám dělám,“ líčí. S prezentací mu pak pomáhá i jeho manželka, která vedle své vlastní práce v hudební branži fotí Strakatého na sociální sítě.

Právě sociální sítě jsou teď pro moderátora silným tématem. A ne v dobrém slova smyslu. „Nejtěžší součástí práce je balancovat se svým životem už nejenom na sociálních sítích, ale ve veřejném prostoru. Čím víc člověk lidi zajímá, u mě to bylo například v souvislosti s Duškem, tím víc se najednou stane terčem.“

Chování lidí na sítích se v posledních letech podle Strakatého navíc zhoršilo. „Je to úplně jiný level, lidi jsou strašně zlí,“ míní a dodává: „Bude potřeba s tím něco dělat, ale nevyřešíš to, takže můžeš jenom nějak kompenzovat u sebe.“

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, Podcasty Google, Apple a YouTube.