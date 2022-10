Ze strachu o život syna přesunul Eugen Korda rodinu do Prahy. Sám zůstal v Bratislavě

I kvůli politickým tlakům zaostává podle Kordy slovenská novinařina za tou českou. „Novináři v Česku vyrůstají ve svobodnějším, stabilnějším prostředí. Je to dáno tím, že na Slovensku nebylo podhoubí, aby tam takto novináři vyrůstali, a když už vyrostli, tak byli zašlapaní,“ kritizuje Korda. „To se nepodaří tak rychle zvrátit, možná nikdy,“ přidává pesimistický výhled do budoucna.

Situace dál eskalovala, když dostal výhrůžku, že mu zabijí syna. Rodinu proto přesunul do Prahy. Sám zůstal v Bratislavě, kde dvanáct let působil jako zahraniční zpravodaj televize Nova. Skončit s prací redaktora ale nechtěl: „Zaprvé jsem musel z něčeho žít, a navíc mě pan Mečiar tak naštval,“ říká. Od práce ho prý neodradilo, ani když mu někdo rozbil služební auto nebo když mu za jízdy „odletěly“ všechny pneumatiky kvůli poškozeným ventilkům.

„Politiku jsem vůbec nechtěl, to mě vůbec nebavilo. Pak se mi to ale začalo líbit, protože politici se nás báli,“ usmívá se dvaasedmdesátiletý novinář. První reportáž natáčel o sjezdu HZDS, strany Vladimíra Mečiara. Právě s tímto politikem je jeho novinářská kariéra spjatá nejvíc.

Situaci na Slovensku podle Kordy výrazně nezměnila ani vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. „Na chvilku se něco změnilo, ale je to zpátky tam, kde to bylo předtím, bohužel. Je to způsobené i tím, že vláda, kterou vražda vynesla nahoru, selhala.“

Se stranou Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviče má Korda také vlastní zkušenosti. Figuroval totiž na její volební kandidátce. Tehdy kvůli budoucnosti v politice dokonce dal výpověď v deníku SME. Do politiky šel podle svých slov proto, že už nechtěl být novinářem. Jeho politická kariéra ale neměla dlouhého trvání. „Velmi rychle jsem zjistil, že (Matovič) je hochštapler,“ odůvodňuje svůj krok.

Zpětně by ale na své novinářské kariéře nic neměnil. Jediná věc, které prý s nadsázkou opravdu lituje, je, že nevyužil nabídky a nezapojil se, když po revoluci TV Nova žádala o licenci. „Mohl jsem být teď milionář,“ směje se. A co by novináři-nemilionáři nemělo podle Kordy chybět? „Vzdělání, odvaha, charakter a chuť,“ uzavírá.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na YouTube, Spotify, Soundclound, Podcasty Google a Apple Podcasts.