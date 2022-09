Podzim s ČT art bude ve znamení první republiky i české detektivky. Zahájí ho Špinarka

Už tradičním Týdnem dárků zahájí ČT art 1. září oslavy devátých narozenin. Přímý přenos tentokrát nabídne hudební inscenaci Špinarka z ostravského Divadla Petra Bezruče. Dárky bude ČT art rozbalovat až do neděle 11. září, a to v podobě koncertů, záznamů divadelních představení či premiér světovými cenami ověnčených filmů. Na podzim pak uvede kulturní stanice v premiéře mimo jiné šestidílný výlet do Životního stylu první republiky, dokument o výtvarnici Toyen či cyklus Česká detektivka, jímž provede Ondřej Vetchý.