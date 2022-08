Zdůrazňují se jen některá témata. Mluvme otevřeně o impotenci nebo menopauze, říká moderátorka Kroužková

Barbora Kroužková chtěla po maturitě v roce 1992 dál studovat, nestihla se ale naučit na přijímací zkoušky. Místo vysokoškolského studia, které si ale později dodělala, si tak musela hledat zaměstnání, zprvu dokonce uvažovala o práci v kasinu. „Chvíli jsem si myslela, že bych mohla dělat krupiérku, protože jsem znala jednoho krupiéra,“ vypráví moderátorka. Později si ale našla práci v nakladatelství a právě tam potkala novináře z Českého rozhlasu, kteří sháněli nové zaměstnance.

Pro Radiožurnál začala pracovat hned v roce 1992. „Doba byla opravdu rychlá, naprosto mě to spolklo. Zjistila jsem, jak moc mě to baví,“ vzpomíná Kroužková, která jako parlamentní zpravodajka reportovala ještě o rozpadu Československa. V devadesátých letech pracovala i na Primě nebo na Frekvenci 1, nakonec ale zakotvila v České televizi, kde moderovala pořad 21 nebo Dobré ráno s ČT.

Na Kavčích horách prožila i takzvanou televizní krizi na přelomu let 2000 a 2001, kdy se část zaměstnanců ČT vzbouřila proti narychlo zvolenému generálnímu řediteli Jiřímu Hodačovi. Někteří z nich včetně Kroužkové přespávali přímo v budově zpravodajství. Hodač nakonec z funkce odstoupil a politici změnili zákon o České televizi. Podle Kroužkové ale byla krize nevyužitou příležitostí.

„V principu změny nenastaly. Členy Rady ČT dál vybírají politici, a když skočíme do aktuální doby, tak jen dovolba členů Rady ČT je pro mě smutnou vizitkou,“ tvrdí moderátorka. „Cítila jsem to jako možnost bojovat za čistou veřejnoprávní novinařinu. A ta podle mě nebyla využita.“

Buďme fér vůči životu

Některým tématům se novináři podle Kroužkové nevěnují dostatečně, není to ale proto, že by nechtěli. „Když je válka na Ukrajině a turbulence na české politické scéně, tak tam nedáme témata LGBT,“ objasňuje Kroužková.

Přílišné zdůrazňování některých témat jí ale vadí. „Pojďme mluvit o všem a otevřeně. Pojďme si povídat o menopauze, pojďme si povídat o tom, že 53letou ženu polije nával horka,“ říká a přidává i další příklady témat, jako je impotence u mužů nebo duševní choroby. „Pojďme opravdu otevírat úplně všechno, i minoritní, citlivé a nepříjemné záležitosti. Buďme fér vůči životu.“

V České televizi Kroužková moderuje kontinuální vysílání nebo pořad Interview ČT24, ve kterém během pracovního týdne zpovídá především politiky, o víkendu pak zejména umělce, spisovatele nebo herce. „Není to tak, že rozhovory s politiky jsou těžké téma a rozhovor s herečkou je snadný. Bývá to i naopak,“ říká. Žádného hosta prý neodmítne, někteří jsou jí ale bližší. „Rozhovor se mi dělá lépe s někým, koho znám a na koho jsem schopná se dlouhodobě připravovat.“

Za příklady pozitivních rozhovorů jmenuje třeba ten s překladatelkou Annou Kareninovou, naopak ty konfliktní nejčastěji vede s politiky. I do nich se ale snaží vnášet jistou míru lehkosti. „Být co nejnormálnější, podávat informace, nesnažit se na nic hrát, ale dělat dobře řemeslo,“ vyjmenovává Kroužková položky v receptu na zajímavý rozhovor.

Kritika ji nerozčiluje, nemá ale ráda názory, že Interview je nevyvážený pořad. „Kriticko-analytický pořad má nějaká pravidla. Je v něm host a já jsem zbytek. Hostovi náleží, aby vysvětloval, zodpovídal a komentoval.“

Mladí novináři by se podle vystudované politoložky měli pokusit překonat sami sebe a vyjít ze své komfortní zóny. Budoucnost televize vidí nejasně, stejně jako situaci ve společnosti. „Společnost je hodně rozdělená a bude to horší. Lidé si nejsou schopni říkat věci, které formují jejich život. To nejsou jen peníze a politika, to jsou city, vztahy a rodiny. To se děje málo a mám pocit, že si lidé nebudou rozumět,“ uzavírá.

