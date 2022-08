Úroveň politiky jde rapidně dolů a ukazuje se to na osobnostech, míní politický komentátor Fendrych

I v této životní etapě pro něj byla důležitá víra. Mimo jiné i proto, že mu jako veřejně známé osobnosti pomáhala vrátit se do reality. „V kostele získáváte zpětnou vazbu. Já jsem ještě ke všemu evangelík. To v kostele vypadá tak, že farář všem řekne, jak jsou strašní, hříšní a nestojí za nic. Taková zpětná vazba je pro roli člověka v politice cenná,“ říká.

V politice působil jako nestraník. V roce 1992 sice kandidoval za Občanskou demokratickou alianci, strana se ale do parlamentu nedostala. „Dneska to považuju za štěstí,“ hodnotí Fendrych. Nakonec to byla právě nepříslušnost k politické straně, která ho přiměla z politiky odejít. „Uvědomil jsem si, že bez stranictví na téhle úrovni v politice zůstat nemůžete. Ani jsem o to nestál. Chtěl jsem se vrátit na druhou stranu,“ říká s odkazem na média.

Politici a novináři bývali kamarádi

Po odchodu z politiky začal pracovat v Respektu. Nejdřív jako redaktor, později krátce jako šéfredaktor. Následovala dráha komentátora, teď komentuje pro server Aktuálně.cz. Důležitou úlohou tohoto typu novináře by podle Fendrycha mělo být upozorňovat na věci, vůči kterým už může být společnost otupělá. „To, co dělá Putin na Ukrajině, je terorismus, ale nám to den za dnem přijde víc normální. Ale není,“ uvádí pro příklad.

Kromě toho by podle něj měl komentátor také zůstat spisovatelem. „Musí hledat přímé řeči, neotřelé obraty. Pro čtenáře je to pohodlnější a příjemnější číst,“ objasňuje a dodává, že komentář musí mít také strukturu. „Báseň také musí mít nějakou logiku, tady to je podobné.“

Tématům na politické komentáře dnešní doba podle Fendrycha přeje. Možná i proto, že podle něj je politická úroveň horší než v 90. letech. „Úroveň politiky jde dost rapidně dolů, vidíte to třeba na tom, kdo se může u nás stát ministrem, předsedou strany,“ myslí si Fendrych. Třeba na kauze Dozimetr, která v poslední době rezonuje politickou scénou, ale spatřuje i pozitiva. Konkrétně na odstoupení Petra Gazdíka z funkce ministra školství. „Zareagovali rychle, je to změna k lepšímu,“ uvádí. Do budoucna doufá, že politická kultura bude taková, aby k podobným situacím vůbec nemuselo docházet.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na YouTube, Spotify, Soundcloud a Podcasty Google a Apple.