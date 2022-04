Ukrajinci jsou válkou unavení, ale ne tak, že by kapitulovali, říká zpravodaj ČT Borek

„Rytmus posledních tří týdnů byl takový, že se dvakrát třikrát za den ozvaly sirény, někdy skoro v naplánovaných časech. Jedenáctá, jedna hodina ráno. Znám to i z Izraele. To jsou takové budící rakety, kdy nepřítel rozrušuje spánek – ať už obránců, či civilního obyvatelstva,“ popsal Borek čas strávený v ukrajinské metropoli.

Ukrajinci byli podle něj i po dvou měsících bojů odhodlaní. Populace je svým způsobem unavená, ale ne v tom smyslu, že by to v ní vedlo k nějakým „kapitulantským nebo appeasementským náladám“. To považuje Borek za překvapivé. I proto, že Ukrajina podle něj ani roky po svém vzniku neměla „dopečenou identitu“. Nyní naopak viděl semknuté společenství.

Slzy při zpěvu hymny

Borek zavzpomínal i na návštěvu ukrajinského parlamentu, kam doprovázel senátní delegaci z Česka a Polska. Část poslanců dorazila na zasedání ve vojenských uniformách a při zpěvu hymny jim tekly slzy po tvářích.

Pokud jde o paralely mezi současnou válkou na Ukrajině a konfliktem mezi Izraelci a Palestinci, Borek jich mnoho nevidí. I proto, že na Ukrajině se bojuje na řádově větším území a jde svým způsobem o „staromódní“ konflikt, velkou konvenční válku. „Na Blízkém východě byla poslední konvenční válka ta jomkipurská v roce 1973,“ připomněl Borek. Velký konvenční konflikt tam tak nezažilo několik generací.

Západ by podle něj měl velmi jasně odmítnout scénář, že válka na Ukrajině se „překlopí“ do toho, že do země jednou za čas přiletí ruská raketa a že to takhle může pokračovat roky. „V takovém případě nebude Ukrajina schopná jakékoli poválečné obnovy, nebude schopna samostatné ekonomické a vojenské existence, bude neustále závislá na západní pomoci,“ domnívá se Borek. Opotřebovávací válku si podle něj může více dovolit „byzantinský imperátor v Kremlu“. A to i proto, že není korigován veřejným míněním.