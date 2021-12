Po Moskvě mě nemůže nic zaskočit, myslela si Lenka Kabrhelová. Nic ji ale nepřipravilo prezidentské volby v USA

Deset hodin po příletu do Moskvy už natáčela ruského prezidenta Dmitrije Medveděva na pohřbu Alexandra Solženicyna. A než si stihla vybalit kufry, odlétala do války v Jižní Osetii. Začátky Lenky Kabrhelové jako zahraniční zpravodajky Českého rozhlasu v Moskvě byly hektické. A to přesto, že za sebou už měla zkušenosti s britskou BBC.

„Zahraniční zpravodaj u velkých věcí musí být nebo se aspoň musí snažit u nich být. Kde to šlo, snažila jsem se to vidět na vlastní oči. I když do rozhlasového vysílání se dostane jen zlomek,“ říká Kabrhelová o svých cestách v zahraničí. Třeba do Jižní Osetie se vydala, aniž by měla fungující platební kartu nebo telefon s roamingem. Letenku si musela koupit papírovou, online to v Rusku v roce 2008 ještě nešlo.