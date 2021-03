Ohledně Meghan a Harryho musí novináři čekat a neobyčejně opatrně našlapovat, míní Jiří Hošek

Jsou tedy média v tomto případě nestranná, nebo se přiklánějí na jednu či druhou stranu? Britská média k rozhovoru přistupují podle toho, jestli dlouhodobě buď fandí, nebo naopak nefandí Meghan Markleové. To se samozřejmě týká hlavně britského bulvárního tisku. Ten už ze začátku interview otáčí proti vévodkyni ze Sussexu. Souhlasím ale s tím, že spousta aspektů fungování britské královské rodiny je naprosto neslučitelná s 21. stoletím. A pokud interview Harryho a Meghan nějakým způsobem přispěje k tomu, že se něco z těch ultrakonzervativních a rigidních věcí rozstřelí a posune dál, bude to samozřejmě dobře.

Co rozhovor způsobil v mediálním světě? Odpálil bombu. Nejenom ve Spojených státech, ale i ve Velké Británii. Byl to pečlivě naplánovaný rozhovor, který obsahoval velmi výbušná zjištění. V dnešní době kdykoli nějaká vysoce postavená osoba začne něco říkat na téma rasismu a padne nějaké obvinění, všichni to musí brát extrémně vážně.

Pokud se novináři budou tvrzeními dál zabývat, jak by k nim měli přistupovat?



Teď musí média čekat a měla by kolem tématu našlapovat neobyčejně opatrně a pracovat jen s holými fakty. A těch je strašně malé množství. Ze začátku to byl sběr reakcí, a pokud sdělovací prostředek nestojí a nepadá na referování o britské královské rodině a jejích členech, jeho role v podstatě skončila.

Zájem médií o to, co padlo v rozhovoru, byl obrovský po celém světě. Dalo se to očekávat?



Dalo. Velmi charakteristická je i cenovka, která je na rozhovor pověšená. Sedm až devět milionů dolarů musela televize CBS zaplatit společnosti Oprah Winfreyové za to, že rozhovor získá. Harry s Meghan tvrdí, že za interview nic nedostali. Pro ně je to ale velká investice do jejich osobního PR a obrovská reklama pro jejich budoucí zpoplatněné projekty, protože mají smlouvu s Netflixem nebo Spotify.

Rozhodli se podle vás právě i kvůli zmíněné reklamě, že si ze všech moderátorů na světě vybrali právě Oprah Winfreyovou?



Byla to sázka na to, že rozhovor bude rezonovat globálně. Jak ve Spojených státech, které jsou místem aktivit Meghan a Harryho, tak ve Spojeném království, vlasti prince Harryho.

Objevila se také kritika moderátorky Winfreyové. Že nebyla dobře připravená, že se na některé otázky nezeptala. Jak byl podle vás rozhovor vedený?



Ohledně výkonu Oprah Winfreyové mě překvapily velmi kladné reakce na americké straně Atlantiku, protože mi přišlo, že rozhovor postrádal kritičtější rozměr. Byly v něm pasáže, které volaly po dodatečné otázce, a některé části rozhovoru bych označil za herecké etudy.

Nejenom ze strany profesionální herečky, vévodkyně ze Sussexu, ale i ze strany Oprah Winfreyové. Když byla řeč o údajném rasistickém incidentu ohledně budoucí barvy pleti malého Archieho, moderátorčino „What?“, už mělo opravdu co do činění s herectvím, a ne s novinařinou.