„Když člověk reálně zažije podvody na ulici, stane se to osobním,“ říkají tvůrci pořadu Honest Guide

Janek Rubeš : Asi nikdo ještě nenazval naše natáčení drogou. Ale asi to tak svým způsobem je, protože se našim tématům věnujeme, i když je nenatáčíme. Zrovna když jsme se vraceli z udílení cen, tak jsme se snažili pánovi vysvětlit, že nemůže mít dvojí ceny v obchodě… Docela nás to baví, ale asi je důležité říct, že víc než nástrahy ukazujeme ty hezké věci. Ten pořad je sledovaný hlavně v zahraničí, epizod je třeba 150 a z toho těch, které ukazují nástrahy, je hrstka, možná deset. Drtivá většina epizod je o tom, jak si Prahu užít. Kam se jít vyčůrat, to je třeba dobrá epizoda. Akorát, že Češi ve většině sledují spíše ty negativní epizody, kde někdo někoho okrádá.

Jan Mikulka : To bylo myšleno třeba na chvíli – jeden den si užít tu Prahu sám. Mně se hrozně líbilo, když jsme letos běželi Pražský maraton, a ten byl úžasný v tom, že si najednou budovy a krásná místa můžete opravdu užít. Takže tam asi byla inspirace. Jinak bych je nevymazal a naopak se snažím najít nějakou zlatou střední cestu společného fungování, protože si myslím, že turismus je důležitý z mnoha hledisek. Není to jen o tom, že nám vozí peníze, ale je to i nějaký kulturní zážitek z propojení lidí. Takže bych naopak chtěl, abychom našli cestu, kdy můžeme město s turisty sdílet a užít si ho.

Jan Mikulka : Spíš poznávají Janka, já jsem za kamerou schovaný. Ale za Jankem přiběhnou vždycky. Někdy už je to docela náročné, když natáčíme. Protože když se vytvoří fronta fanoušků, udělají hada a čeká se, aby si s Jankem mohli popovídat, tak to natáčení trochu zkomplikuje. A děje se to denně, ale pořád je to zatím legrace a nás baví se s lidmi potkávat.

Vypadáte, že vás velmi baví chytat podvodníky na ulicích. Je to pro vás práce, nebo už spíš koníček?

Janek Rubeš: Je to sport, do jisté míry. Stejně jako pro ně je sport to kradení. Dělají to s vědomím, že je při tom někdo může chytit – a tak je to pro nás také svým způsobem zábava na večer, i když to zároveň promítáme do své práce. Vymysleli jsme jediný způsob, jak na těchto podvodnících vydělat, což je musí štvát úplně nejvíc. On krade, my ho u toho natáčíme a někdo nás za to platí, že děláme taková videa. To je musí hrozně štvát.

Jan Mikulka: Jeden z nich se dokonce jednou ozval, že z videa budeme mít určitě peníze z YouTube a on z toho chce část. Což nám přišlo fér, ale vzhledem k tomu, že si ho odvezla policie a už jsme ho nikdy neviděli, tahle domluva nedopadla. Ale ještě na to navážu – když to člověk reálně zažije na ulici, tak se to stane osobním. Když vidíte, jak tam ti lidé pláčou. Když přijede mladý pár na dovolenou a oni ho okradou. Představa, že se to stane mně někde v zahraničí… Měl bych zkažený výlet. To se nám nelíbí a nechceme to tak nechat.

Janek Rubeš: Ti lidé chtějí zůstat mimo radar. Nechtějí, aby se o nich vědělo, a my zase chceme, aby se o nich vědělo. Baví nás na to upozorňovat. Lidé nevědí, že v Praze existují obchody, které prodávají jen prošlé zboží nebo mají dvojí ceny.