Rozdělené redakce, nebo jeden obří newsroom? Vydavatelství mění novinářskou praxi

Vydavatelství Economia, které patří Zdeňku Bakalovi a vydává mimo jiné Hospodářské noviny a týdeník Ekonom, se v roce 2013 přestěhovalo do bývalé tovární haly v Karlíně. Tehdy vedení oznámilo, že se jedna velká místnost stane takzvaným integrovaným newsroomem. To znamenalo, že se redakce několika titulů spojily dohromady.

Economia: Redaktoři musí vědět, pro koho píšou

Novináři byli místo do redakcí jednotlivých periordik rozděleni do týmů podle témat. Často ani nevěděli, pro které médium zrovna píší. O tom, zda se jejich článek dostane do Hospodářských novin, anebo třeba na zpravodajský web Aktuálně.cz, rozhodovalo až vedení. Po šesti letech se to mění.

„Udělali jsme změnu. Každý z redaktorů teď ví, pro který titul pracuje a kdo je jeho šéfredaktorem,“ uvedla ředitelka redakcí Economie Zuzana Kleknerová. Podle ní ke změně došlo kvůli potřebám čtenářů.

„Není důležité pouze to, o čem lidé píšou, ale také pro koho. Každý z autorů by měl vědět, jakého čtenáře má. Naše tituly spolu sice velmi úzce spolupracují, ale každý z těch titulů je odlišný. Má specifické potřeby, specifický obsah, a tudíž i odlišného čtenáře,“ vysvětlila.

Integrace v Enonomii vznikla v době akvizice společnosti Centrum Holdings, pod kterou patřil web Aktuálně.cz. Podle Kleknerové se Economia musela vyrovnat s tím, že měla několik zpravodajských týmů, které se dublovaly.

Zároveň chtěla společnost ušetřit. Integrovaný newsroom ale podle ní chybou nebyl. „Jsem přesvědčena, že to tehdy byla dobrá volba. Ale doba se mění a my musíme pružně reagovat na situaci kolem nás a potřeby našich čtenářů,“ podotkla Kleknerová.

Integrovaný newsroom titulům nepomohl, tvrdí Neumann

Naopak jako „slepou vývojovou uličku“ označil integrovaný newsroom novinář Ondřej Neumann ze serveru Hlídací pes. „Nemyslím si, že to tehdy těm titulům jakkoliv pomohlo. Byl jsem v té době šéfredaktorem v redakci Ekonomu a silně jsme proti tomu bojovali,“ vzpomněl.

„Každá redakce má svoji identitu. Každý titul je nějaký, každý titul se obrací na trochu jiné čtenáře. Navíc jsou to různé mediální typy – jinak musí uvažovat redakce měsíčníku, jinak redakce deníku a jinak uvažují webaři,“ doplnil.