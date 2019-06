Mají novináři přiznávat majetek? Zlepšilo by to vztah občanů k veřejnoprávnímu médiu, tvrdí Filip

„Šéf komunistů připravuje zákon, podle kterého by se novináři volili a přiznávali majetek,“ psalo se v titulku zprávy, která v úterý vyšla na webu Hospodářských novin. Autoři článku se Vojtěcha Filipa na návrh ptali dokonce pětkrát – a on jim pětkrát potvrdil, že ho myslí vážně. Řekl jim také, že novináři veřejnoprávních médií by měli majetková přiznání zveřejňovat už teď.

Původní návrh sbíral kritiku

Následovalo velké množství reakcí nejen na sociálních sítích. Návrh jednoznačně odmítl Syndikát novinářů. „Nejpřiměřenější by bylo odmítnout takový pokus jako nejapný žert, protože podobná praxe ve fungujících demokraciích neexistuje. Pokud byl míněn vážně, bylo by třeba ho důrazně odmítnout, protože by znamenal zásadní invazi státu do svobody slova a vyjadřování,“ napsal ve svém prohlášení předseda oborové organizace Adam Černý.

Syndikát novinářů k nápadu místopředsedy PS Vojtěcha Filipa, aby byli novináři voleni a podávali majetková přiznání :: Syndikát novinářů ČR, z.s. https://t.co/0ccecIlpRr prostřednictvím uživatele @webnode — Adam Černý (@ACernyCZPress) June 4, 2019

„Mně to přijde jako naprostá absurdita. Tohle si nedovolil ani nejhlubší bolševik. Ani v nějakých despotických režimech tohle neexistuje,“ řekla České televizi Barbora Osvaldová, pedagožka a předsedkyně etické komise Syndikátu novinářů.

Návrh se příliš nezdál ani politikům. „Pracovní poměr sice může vzniknout volbou, ale za určitých podmínek. Neumím si přesně představit, jako právník, jak to bylo myšleno,“ řekla ČT ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Návrh striktně odmítl například poslanec Petr Dolínek z vládní ČSSD.

O den později se ukázalo, že Filipův návrh skutečně nebyl myšlen vážně. „Konečně jsem donutil novináře, aby si všimli toho, že lidé požadují, aby podávali majetkové přiznání. Zákon opravdu chystám a doufám, že pro něj seženu dostatek hlasů v PS PČR. Volbu novinářů samozřejmě nechám na editorech. Byl to jen mediální titulek pro připoutání pozornosti,“ napsal poslanec na svůj Twitter.

Konečně jsem donutil novináře, aby si všimli toho, že lidé požadují, aby podávali majetkové přiznání. Zákon opravdu chystám a doufám, že pro něj seženu dostatek hlasů v PS PČR. Volbu novinářů samozřejmě nechám na editorech. Byl to jen mediální titulek pro připoutání pozornosti. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) June 5, 2019

Totéž pak potvrdil i médiím. „Já jsem použil trochu novinářské nadsázky, jako to děláte vy všichni. Udělal jsem si titulek, aby si toho někdo všiml,“ sdělil ČT. „To majetkové přiznání bude probíhat, jako probíhá u každého – u nás, u starostů, u funkcionářů krajů, u ministrů, prostě tak, jak je to u těch, kteří pracují za veřejné prostředky,“ upřesnil poslanec.

Podle Pirátů jde o kouřovou clonu

„Myslím, že by to zlepšilo vztah občanů k veřejnoprávnímu médiu, protože by ho považovali za transparentní, když si zvykli na to, že některá soukromá média opravdu, ale opravdu nepřinášejí objektivní a vyvážené informace,“ dodal Filip.

I tento návrh ale vzbuzuje kritiku novinářů i poslanců. „Myslím si, že ta věc je nesmysl,“ říká Adam Černý. „Veřejní činitelé rozhodují o veřejných prostředcích, to je ten důvod majetkových přiznání. Novináři o nich nerozhodují,“ vysvětluje předseda syndikátu.

Filipův argument o zlepšení vztahu občanů k veřejnoprávním médiím Černý odmítá. „Nedává to smysl. Je to jen hledání argumentů, jak to zdůvodnit,“ říká. Podle něj naopak může jít o úmysl vyvinout na média veřejné služby tlak.

Kriticky se vyjadřují i někteří politici. „Mám dlouhodobě pocit, že KSČM svými výstupy například k tématu výročních zpráv České televize prostě pláče nad tím, že už není tou všemocnou stranou, která má možnost řídit všechno v této zemi včetně médií. Mně celý ten návrh přijde legrační,“ řekl Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.

"Lidé budou mít jistotu, že ti lidé nepíšou a nevysílají na zakázku někoho jiného, kdo jim zaplatí za to, co se odvysílá."

Ano, to se určitě pozná z majetkových přiznání... https://t.co/EKi67s0gIx — Petr Jadrný (@Pi_Dzej) June 6, 2019

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, dává Filipův návrh do souvislosti s aktuálními událostmi kolem údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, jehož menšinovou vládu KSČM podporuje. „Já jsem to spíš vnímal jako takovou kouřovou clonu,“ řekl Bartoš ČT.

„Naštěstí se fakt řeší důležité věci a takovéto výstřely, ať již to bylo s nadsázkou, i když já bych se u KSČM nedivil, že to skutečně myslí vážně, a to mě trochu děsí, tak naštěstí zapadly a myslím si, že je to takový planý poplach,“ dodal Bartoš.